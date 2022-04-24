الدبيبة: إغلاق الحقول والموانئ النفطية شطحة سياسية

أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة صدور قرار لدعم المؤسسة الوطنية للنفط، يضمن تطويرها واستغلال مواردها، منتقداً إقفال الحقول والموانئ النفطية التي وصفها بالشطحة السياسية، متعهداً باستخدام كل الوسائل للدفاع عن أموال الليبيين.

واتهم الدبيبة في اجتماع مع وزارة المالية مجلس النواب، الأحد، باتخاذ قرارات هوجاء وغير مدروسة عبر تعطيل مشاريع التنمية، مشيراً إلى أنه سيخالف هذه القرارات لدعم الطبقات الاجتماعية، مؤكداً عزم حكومته على إقفال الحساب الختامي لوزارة المالية لأول مرة منذ العام 2009، والتي تعد على رأس الانتقادات التي توجهها المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد للدولة الليبية، وفق وصفه.

وجدد الدبيبة عزمه رفع مرتبات وزارتي الداخلية والصحة بعد عيد الفطر عقب معرفة الأثر المالي لهذا القرار، لافتاً إلى أن التوسع في التعيينات الحكومية يعد نتيجة لتراكمات سنوات، داعياً وزارة المالية للتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية لضبط مسألة الإفراجات المالية، وإيجاد وسائل وحلول للتقليل من كادر الوظيفة العامة، كاشفاً أن نحو 30 ألف موظف في وزارة التعليم ينتظرون الإفراج المالي لمرتباتهم.

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