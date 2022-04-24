الشافعي: عودة بلحاج صاحبها تمويل حكومي للأجنحة العسكرية المتشددة

قال الخبير الأمني سليمان الشافعي إن الوضع الحالي في طرابلس وبعض المدن الواقعة غربها يشبه الوضع الذي كانت عليه عام 2015 وقت سيطرة حكومة الإنقاذ برئاسة عضو الجماعة الليبية المقاتلة، عمر الحاسي، الذي تلقى دعمًا كبيرًا من تيارات متشددة أخرى، أهمها تيار المفتي السابق الصادق الغرياني وقيادات من تيار جماعة الإخوان الإرهابية.

الشافعي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أشار إلى أن اليومان الماضيان شهدت تحركات لمعظم قيادات التيارات المتشددة، سواء من مجالس الشورى أو عناصر الجماعة المقاتلة وتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى تمويل للأجنحة العسكرية لهذه التيارات، ممثلة في كتائب البقرة ومحمود بن رجب والعمو، والتي ستتواجه حتما مع مليشيات غنيوة والردع والتاجوري.