البيدجا: ضبطت 14 ناقلة بحرية تستخدم للتهريب وأنا ورجالي ننسق مع النائب العام

أعلن مهرب البشر والوقود المطلوب دوليا، عبد الرحمن ميلاد الشهير بـ«البيدجا»، أنه ضبط 14 ناقلة بحرية تستخدم للتهريب خلال فترة عمله من 2016 حتى اليوم، مشيرا إلى أنه ورجاله ينسقون مع النائب العام، على حد قوله.

وكتب الصحفي محمد القرج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه تحصل على هذه الإجابات ممن وصفه بـ«مساعد القطاع الغربي حرس السواحل» عبد الرحمن ميلاد البيدجا.

وقال البيدجا في تصريحاته لـ«القرج»: “إيقاف الناقلة «alkareen»، عمل روتيني وقد ضبطنا قبلها 13 ناقلة بحرية منذ 2016 تستخدم للتهريب، ولا علاقة لجنسية المهربين أو بترخيص الناقلة أو الدولة التابعة لها، نحن نقوم بعملنا فقط ولا تهمنا أي تفاصيل أخرى”، بحسب حديثه.

وأضاف “جهودنا مستمرة في مكافحة التهريب، ولست متورطا في أعمال مشبوهة وما يقال عني شائعات غرضها تعطيلنا عن العمل. وأنا ورجالي نعمل بالتنسيق مع النائب العام وتم تحويل الناقلة البحرية إلى ميناء طرابلس وهي تحت سلطة النائب العام وهو المسؤول عن التحقيقات”، وفقا لزعمه.

ونقل القرج عن مكتب النائب العام، قوله: “التحقيقات أثبتت تورط الناقلة البحرية المضبوطة غرب زوارة في تهريب الوقود والتحقيقات مستمرة.

وكان البيدجا قد أعلن أمس، أن نقطة مصفاة الزاوية قد ضبطت ناقلة تهريب شمال منطقة أبو كماش والتوجه بها لميناء طرابلس لتسليمها للجهات المختصة.