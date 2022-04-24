الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأسياسية والمتقاعدين

العنوان – طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد تعليماته بضرورة التنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي، وصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين وأن تتم بشكل منتظم.

وشدد الحكومة خلال اجتماع موسع مع وزير المالية المُكلف محمد الشهوبي، ومديري الإدارات على ضرورة إعداد الحساب الختامي للدولة الذي لم ينجز منذ عام 2009.

وأبدى الدبيبة استغرابه من إهمال هذا الملف الهام، موصيًا بضرورة الاهتمام بمُراقبات الخدمات المالية بالمناطق، وتنظيمها ومتابعتها بشكل جاد، وضرورة مراجعة حساباتها.

و أصدر رئيس الحكومة تعليماته للوزارة، بضرورة متابعة الجهات التابعة لوزارة المالية وتقييم أدائها.