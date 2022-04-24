الشحومي: كل مؤسسات الدولة في العاصمة تعمل بحكم الأمر الواقع بمساندة أطراف سياسية أو ميليشيات

ليبيا – قال أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي إن الوضع في ليبيا معقد ومرتبك لدرجة كبيرة، دون وجود قواعد ثابتة يمكن العمل بها إثر الانقسام الحاصل.

الشحومي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف أن حكومة تصريف الأعمال تؤدي عملها رغم سحب الثقة منها، لكنها مستمرة حتى الآن في إطار الصراع السياسي الحاصل.

وبشأن مشروعية عمليات الصرف التي تقوم بها الحكومة، أوضح أن جل المؤسسات لا تحظى بمشروعية دستورية ولا قانونية، وأنها أصبحت مؤسسات الأمر الواقع.

ولفت إلى أن حكومة تصريف الأعمال في طرابلس هو أمر واقع، كما ينطبق الأمر ذاته على البنك المركزي رغم انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارته، ويدار من قبل محافظ البنك المركزي دون وجود باقي الأعضاء، باعتبار أنه مر بمرحلة الانقسام ولم تتم عملية التوحيد بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أن كل مؤسسات الدولة القائمة في العاصمة تعمل بحكم الأمر الواقع مع بعض المساندة من أطراف سياسية سواء كانت مليشيات أو غيرها.

واستطرد الشحومي، قائلًا: “وجود الحكومة في العاصمة يمكنها من إدارة المال العام لقربها من البنك المركزي وتلقيه تعليمات الإنفاق، رغم أنه لا يتم وفقًا للأصول والأعراف المهنية وكذلك عدم وجود ميزانية معتمدة، حيث أصبحت العملية برمتها خارج هذا الإطار بحكم الأمر الواقع”.

ورأى أن بعض البنود لا بد من إنفاقها منها المرتبات سواء كانت هناك ميزانية من عدمها.

الشحومي أشار إلى أن البنك المركزي يقوم بعمليات الصرف بحكم الأمر الواقع، رغم أنه أصبح في صراع مع المؤسسة الوطنية للنفط في الوقت الراهن، بسبب إحالة الإيرادات ومحدودية قدرته على الإنفاق، خاصة في ظل عدم تسوية الدين العام، والحاجة لتوفير سيولة من النقد الأجنبي من أجل إتمام العمليات المالية الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية