إحباط محاولة تهريب 541 مهاجراً عبر سواحل مصراتة

أكدت وزارة الداخلية تمكن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة مصراتة من ضبط 541 مهاجراً غير قانوني من جنسيات مختلفة، بالتنسيق مع مديرية أمن مصراتة والأجهزة الأمنية بالمدينة.

وأوضحت الوزارة في منشور، أن المهاجرين تم ضبطهم وهم في حالة شروع في عملية الهجرة عن طريق البحر، السبت في منطقة الزريق، حيث جرى التنسيق مع مكتب الترحيل بمدينة مصراتة ونقلهم إلى مركز إيواء طريق المطار في العاصمة طرابلس، لتقديم المساعدات الإنسانية وترحيلهم إلى بلدانهم والتواصل مع السفارات التي أبدت استعدادها بتقديم الإجراءات للترحيل.

وكان حرس السواحل بالقطاع الغربي تمكن السبت من إنقاذ 325 مهاجراً غير قانوني، قبل إضرام النار في القارب الذي كان يحملهم، ويحظى حرس السواحل الليبي بدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي عقب تلقيه سفينتين من الجانب الإيطالي وسط انتقادات حقوقية حول طبيعة عمله.

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