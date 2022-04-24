باشاغا يطالب أهالي منطقة الهلال النفطي بضرورة استئناف تصدير النفط

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، لقاء مع أهالي منطقة الهلال النفطي، وذلك للاستماع للمشاكل التي تعاني منها المنطقة في ظل تردي الوضع المعيشي والخدمات.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، أكد باشاغا على صدق مخاوفهم.. وشدد على حرص الحكومة على عدم التصرف في إيرادات النفط بصورة مخالفة للقانون.

كما طالب باشاغا أهالي المنطقة بضرورة استئناف التصدير على أن تتم إدارة الإيرادات وفق آلية نزيهة وشفافة.. حتى تعود بالمنفعة على جميع الليبيين.

وقال رئيس الحكومة الليبية: “نحن الآن نعمل بكل قوة وجدية على تقديم مشروع الميزانية لمجلس النواب.. ميزانية عادلة و شفافة وواضحة جداً.. سيكون فيها مبالغ مالية مخصصة لدعم البلديات بما يساهم في القضاء على المركزية و سهولة تقديم الخدمات لكل المواطنين”.

وأضاف: “لدينا اتصالات مكثفة مع عدة أطراف محلية و دولية لوضع آلية شفافة تضمن عدم استغلال الإيرادات النفطية.. والاحتفاظ بهذه الإيرادات في حسابات الدولة الليبية بعيداً عن الصراعات السياسية بحيث نضمن أن تكون هذه الأموال لصالح عموم الشعب الليبي”.