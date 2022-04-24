امغيب: من يتحكمون في مصير الجزائر أجبروا تبون على دعم الدبيبة

هاجم عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مشددًا على أن من يتحكمون فيه وفي مصير الجزائر هم من طلبوا منه أن يدلي بتصريحات داعمة لحكومة الدبيبة.

وقال امغيب، في منشور له، على “فيسبوك” : تصريحات الرئيس الجزائري كشفت عن نواياه الخبيثة بتجاه بلادنا التي لا يريد لها الاستقرار.

وأضاف: يا سيد تبون أنت تعرف تمام المعرفة أن حكومة الدبيبة؛ حكومة فاسدة ولم تعد تملك من الشرعية شيء ولم تعد تحظى حتى بالاعتراف المحلي وليس الدولي، لكن من يتحكمون فيك وفي مصير الجزائر للأسف هم من طلبوا منك أن تقول ذلك لكي تستمر الفوضى ويستشري الفساد في بلادنا.

وتابع امغيب قائلًا: من أجل مصالحهم برعاية الدبيبة الذي أصبح كل همه البقاء في السلطة ولو كلف ذلك إعلان إفلاس البلاد كما حدث في لبنان، أيضاً يا تبون أنت تصر من أيام حكومة السراج على ترديد هذه الهرطقات معتقداً انك بمثل هذه التصريحات تغيظ الشقيقة الكبرى مصر وأنك باستمرار الفساد والفوضى في بلادنا يستمر تهديد أمنها القومي.

استطرد يا تبون، الرجل الحقيقي تمنعه أخلاقه أن يتلذذ بعذبات شقيقه أو صديقه أو حتى جاره فكيف بنا وقد اجتمعت الثلاثة؟، لذلك إذا كنت تريد استعراض عضلاتك أنصحك بأن تستعرضها على من رفضوا أن يعتذروا مجرد اعتذار بعد قتل أكثر من مليون ونصف مواطن جزائري واحتلال دام لأكثر من قرن.

واستكمل: أخيراً يا تبون؛ من يحق له أن يقول إن بلاده دولة عظمى في أفريقيا وفي كل العالم هو الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي وليس أنت، فهو الذي استطاع إنقاذ مصر والأمن القومي العربي بالكامل من حكم من يتحكمون فيك وفي الجزائر الآن مع كامل احترامنا للشعب الجزائري الشقيق الذي لا أدري حقيقة كيف استطاع أن يصبر على وجودك حاكماً له كل هذا الوقت!؟.