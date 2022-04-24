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الأرض ستشهد أول كسوف شمسي هذا العام في هذا التاريخ

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، إنّ الكرة الأرضية ستكون على موعد أول كسوف للشمس في العام 2022.

وأشار إلى أنّ كسوفاً جزئياً للشمس سيحدث في نهاية أبريل الجاري، وستتم رؤيته في أجزاء من القارة القطبية الجنوبية، والجزء الجنوبي لأمريكا الجنوبية، والمحيط الهادئ، والمحيط الأطلسي، وقال إنّ هذا الكسوف لن يكون مرئياً في ليبيا.

وبحسب المركز الليبي فإنّ الكسوف سيبدأ في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت ليبيا، وسينتهي عند الساعة 12:37 من 1 مايو.

وأوضح المركز أنّ هذا الكسوف سيحجب 54% من القمر، كحد أقصى.

يُذكر أن الكسوف الجزئي يحدث عند مرور القمر أما جزء من الشمس، ويقوم بتغطيته، في حين يبقى الجزء الآخر من الشمس مرئياً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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