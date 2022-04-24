مصرف الصحارى يشرع في إيداع علاوة الأبناء – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف الصحارى، اليوم الأحد، شروعه في إيداع علاوة الأبناء بين شهري يوليو وديسمبر لسنة 2020.

وشملت الفروع التي تم إيداع العلاوة فيها كلًا من فروع “الرئيسي طرابلس، والرئيسي بنغازي، والرشيد، وطريق السوانى.. والمغاربة، وحي الأندلس، وزوارة، والمختار، وأبوسليم، وفرع البركة، والعقورية”.

وشملت الفروع أيضًا “سلوق، وميناء بنغازي، وقمينس، والجميل، ومسلاتة، وسيدي خليفة، وسوق الخميس.. ومصراتة، وبنت بيه، وقصر أحمد، والغريفة، وميناء مصراتة، وسبها، وجردس، والمرج، والمايه، والعمامرة، وبراك، والدرسية، وصرمان”.

ونوه بيان المصرف إلى الإيداع بالترتيب حسب كود الفرع، وجارٍ العمل على إيداع العلاوة لباقي الفروع.

وفي منتصف أبريل، أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، إحالة ثلاثة أشهر من منحة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة لصرفها للمستحقين.

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بعد إعلان وزارة المالية تنفيذ أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء.. للربع الثالث من العام الجاري عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.