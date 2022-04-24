خلال لقائه أهالي منطقة الهلال النفطي..باشاغا يطالب استئناف تصدير النفط وفق آليات مالية شفافة

العنوان – الهلال النفطي

طالب رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا اليوم الأحد أهالي منطقة الهلال النفطي، استئناف التصدير على أن تتم إدارة الإيرادات وفق آلية ونزيهة وشفافة، حتى تعود بالمنفعة على جميع الليبين.

وأكد باشاغا خلال لقائه أهالي منطقة الهلال النفطي على صدق مخاوفهم، مشددًا على حرص الحكومة على عدم التصرف في إيرادات النفط بصورة مخالفة للقانون.

وقال رئيس الحكومة :”نحن الآن نعمل بكل قوة وجدية على تقديم مشروع الميزانية لمجلس النواب، ميزانية عادلة وشفافة وواضحة جداً”.

وذكر باشاغا أن الميزانية سيكون فيها مبالغ مالية مخصصة لدعم البلديات بما يساهم في القضاء على المركزية وسهولة تقديم الخدمات لكل المواطنين.

وأضاف :”لدينا اتصالات مكثفة مع عدة أطراف محلية ودولية لوضع آلية شفافة تضمن عدم استغلال الإيرادات النفطية والاحتفاظ بهذه الإيرادات في حسابات الدولة الليبية بعيداً عن الصراعات السياسية بحيث نضمن أن تكون هذه الأموال لصالح عموم الشعب الليبي”.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية استمع خلال اللقاء استمع للمشاكل التي تعاني منها المنطقة في ظل تردي الوضع المعيشي والخدمات.