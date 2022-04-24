معلقًا على تصريحات الرئيس الجزائري.. فنوش: حكومة الجزائر عدو كاره

ليبيا – وصف الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش حكومة الجزائر بـ”العدو الكاره”.

فنوش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “يفعلون كل ما يستطيعون لعرقلة محاولتنا لخلق وفاق قد نسترجع من خلاله بعض السيادة ومفهوم الدولة، وهم حريصون على اللادولة والانقسام”.

هذا وأعلن عبد المجيد تبون رئيس الجزائر أمس السبت تأييده لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة كونها “صاحبة الشرعية الدولية” ودعمه لإجراء انتخابات برلمانية فقط، مشيرًا إلى أن الدبيبة وضع قانونًا بالخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية