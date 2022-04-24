وزير العمل بحكومة الدبيبة يتابع تسجيل وحصر الفئات المستهدفة بالتأمين الصحي 

التقى علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام طلال عجاج.

وأوضح حساب وزارة العمل والتأهيل، على فيسبوك، أن العابد اطّلع على أخر المستجدات بشأن تسجيل وحصر الفئات المستهدفة بالتأمين الصحي بجميع القطاعات.

وأكد طلال عجاج، بأن العمل مستمر في سبيل تفعيل خدمات التأمين الصحي لأولى الفئات المستهدفة وهي شريحة المتقاعدين، حيث تم إطلاق بوابة الاشتراكات الإلكترونية، بالإضافة إلى فتح نقاط تسجيل بالتعاون مع شركة بريد ليبيا لتساعد الفئات التي لم تتمكن من التسجيل إلكترونيا.

وفي نهاية الاجتماع أثنى “العابد” على الجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق في سبيل تفعيل خدمات التأمين الصحي للفئات المستحقة، ومطالبا ببذل المزيد من الجهود لاستكمال إجراءات التأمين للفئة الأولى المستهدفة بخدمات التأمين الصحي.