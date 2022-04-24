الأمن الداخلي يضبط أحد أكبر رؤوس القتل والحرابة بالمنطقة الغربية

العنوان – طرابلس

كشف جهاز الأمن الداخلي في ليبيا ضبط المدعو عبد الحكيم الشارف الملقب بـ”حاحا”، أحد أكبر رؤوس القتل والحرابة بالمنطقة الغربية.

وأوضح الجهاز في بيان له أنه جرى ضبط هذا المجرم في سبها، ولكن تمكن من الهروب حتى ضُبط مرة أخرى من قبل الجهاز.

وأكد جهاز الأمن الداخلي، أن الشارف تعمد إزهاق الأرواح رفقة آخرين وأصبح شبحا يرهب جميع سكان المنطقة الغربية.

وأضاف الجهاز أن من أبرز قضايا الشارف قضية قتل أبناء الغرابلي، التي ظلت مجهولة التفاصيل فترة من الزمن.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي، أن الشارف وشركائه قتل شخص من عائلة بلغيث، وآخر من عائلة مريرة، ونادر السايح، وعامر الفار، ومحمد صوان.

وأشار الجهاز إلى أن المتهم متورط كذلك في قضايا قتل الملقب باتيستا الشرقاوي، وماهر الترهوني، وفرحات كدير، واعترف بمشاركته في هذه الجرائم سواء بالتنفيذ أو المساعدة.