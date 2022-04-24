أهالي وقبائل مناطق الهلال النفطي: نطالب بإيقاف انتاج وتصدير النفط من الحقول والموانئ بشكل كامل حتى خروج حكومة الدبيبة من المشهد

أصدر أهالي وقبائل مناطق الهلال النفطي، اليوم الإثنين، بياناً، عقب لقائهم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

القبائل، وفي بيان لهم، قالوا: “بعد سنوات من الانقسام السياسي و المؤسساتي والذي دفعنا ثمنه غاليا صراع سياسي بين اطراف محلية مدعومة بأجندات خارجية لا هدف لها الا أموال الشعب الليبي الذي عاش تحت الحروب حتى وصلنا الى مرحلة الفقر بل عائلات ليبية باتت تحت خط الفقر تبحث فقط عن مأكل في دولة غنية بثرواتها وسياسيين لا هم لهم الا جمع المال والتشبث بالسلطة بعد أن كان عنوان السنوات العشرة الأخيرة هي الديموقراطية الكاذبة وانتخابات لم ترى النور وحتى نتائجها لا تطبق أمام المجتمع الدولي الذي يدعي الحرص على مصالح الشعب والحقيقة هي مصالح خارجية لا تريد لوطننا الاستقرار ولا ترى في ليبيا الا نفط وغاز”.

وتابعوا: “بعدما وصلت الينا حكومة تسمى الوحدة الوطنية بعنوانها الخارجي وحكومة عائلة فاسدة في حقيقتها كان من المفترض أن تصل بنا إلى انتخابات في 24 ديسمبر 2021 وتعهدات دولية ومحلية لعدم طمع هذه الحكومة بالانتخابات والسلطة ولكن حدث العكس من عائلة لا تريد الا المال والسلطة واضاعت حلم الليبيين بالانتخابات حكومة حدد عمرها بفترة زمنية محددة حتى 24 ديسمبر 2021 تحقق من الوحدة والاستقرار الا الشعارات بل لم نرى أموالنا تصرف على المجموعات مسلحة من اجل ان يبقى الدبيبة في كرسي الحكم بطرابلس و المواطن الليبي الذي يريد اقل الخدمات لم يتحصل عليها والنفط يباع ولا نرى منه الا ارقام نسمعها عبر بيانات والمؤسسة الوطنية للنفط التي تدعي الحرص على النطق لا نسمعها الا عند الخسائر”.

وأضافوا: “أفشلت عائلة الدبيبة الانتخابات وأضاعت على الشعب الليبي فرصة تقرير المصير وهذه العائلة الفاسدة تريد أن تجر البلاد إلى التقسيم والحرب من أجل حصد أكبر قدر من المال العام، حتى استطاع مجلس النواب عبر الخيار الليبي الليبي بتشكيل حكومة جديدة وبداية للم شمل الليبيين ورحيل عائلة الدبيبة الفاسدة ماليا وإداريا والتي أفضلت مشروع الوحدة الوطنية ولا نسمح لهم بالاستمرار في مخططاتهم لتقسيم ليبيا والعودة بنا إلى المربع الأول”.

واستكملوا: “قررنا نحن المتضررين من حكم الفساد وأن يكون لنا موقف تجاه الوطن وسلامته، وعلى المجتمع الدولي إذا كان يريد استقرار ليبيا والمشاركة في مشاريعها أن تحترم خياراتنا وقرارات مجلس النواب حتى تستلم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا مهام عملها من طرابلس”.

وطالبوا بإيقاف انتاج وتصدير النفط من الحقول والموانئ بشكل كامل اعتباراً من يوم 16 ابريل 2022 حتى خروج حكومة الدبيبة من المشهد في طرابلس وتسليمه لسلطة للحكومة الليبية، وضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بين مدن ومناطق وأقاليم ليبيا بالتساوي لضمان الاستقرار والتنمية بشكل واضح بعيداً عن وعود الحكومة المركزية، ودعم الجهات المختصة للوصول الي انتخابات القادمة بعيداً عن طمع الحكومة التنفيذية في السلطة مثل ما فعل الدبيبة وأفسد على الليبيين الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 بترشحه رغم التعهدات الدولية والمحلية بدعم دخوله للانتخابات وضمان عدم تكرر هذه التصرفات الغير مسؤولة.

كما طالبوا باقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط بالميزانية المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج النفطي بالشكل المطلوب، ودعم الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ الامن وحرية التنقل بين المدن و المناطق الليبية حتى نصل الي انتخابات القادمة، وإيقاف التدخلات الخارجية السلبية والسافرة في الشأن الداخلي الليبي والتي وصلت لحد الوصايا وفرض من يمثل الليبيين ونطلب من المجتمع الدولي والسفراء احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وان يكونوا عامل مساعد في الاستقرار وان ليبيا دولة مستقلة ولا تتبع اي كيان خارجي مصلحي لا يريد الا مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطن، وتجميد إيرادات النفط التي حوله صنع الله لحكومة الدبيبة 8 مليار دولار بتاريخ 13ابريل 2022، وأن حكومة الدبيبة تصرف الملايين من إيرادات الشعب الليبي لكي تبقي في السلطة ندين بشده بقاء حكومة عائله الدبيبة التي تتهم بالفساد المالي والإداري.