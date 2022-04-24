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المؤسسة الليبية للاستثمار: نجحنا في منع شركة تونسية من الحجز على أصولنا بفرنسا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن نجاحها في منع شركة “سيبابلاست” التونسية من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية.

وقالت الشركة في بيان عبر “فيسبوك” إن حيثيات هذه القضية بدأت منذ عام 2014 عندما صدر حكم من غرفة التحكيم بتونس ضد الدولة الليبية للشركة التونسية، ليصدر قاضي التنفيذ بمحكمة باريس في 2021 أمر حجز تنفيذاً للحكم التحكيمي.

واستلمت المؤسسة إخطاراً بالحجز على أصولها في فرنسا العام الماضي، ورفضت التنفيذ من خلال تقديم دفاعها أمام المحكمة الابتدائية باريس، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، قم حكمت بعدها بإلغاء الحجوزات التي تم إيقاعها ضد المؤسسة الليبية للاستثمار أمام محكمة باريس الابتدائية.

 

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صحيفة الساعة 24

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