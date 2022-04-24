أبو عرقوب: بلحاج سيلعب دور الواجهة السياسية للمتشددين في شمال أفريقيا وليس ليبيا فقط

ليبيا – علق المحلل السياسي أحمد جمعة أبو عرقوب على عودة القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن المطلوب لمكتب النائب العام عبد الحكيم بلحاج، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

أبو عرقوب قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: إن عودة بلحاج تؤسس لمرحلة جديدة في ليبيا ستتمثل في توسيع دائرة المشاركة السياسية لتشمل الجميع دون استثناء، مع تجديد في الخطاب السياسي.

واعتبر أن بلحاج جاء إلى البلاد بعد غياب خمسة أعوام، ليبحث عن دور في المشهد الراهن، مشيرًا إلى أنه قد يكون واجهة سياسية أيضًا للمتشددين، بالنظر إلى أنه كان يُعد أحد أهم القيادات في شمال أفريقيا وليس في ليبيا فقط، بحسب قوله.

ورجح أن يكون بلحاج حصل على ضمانات من الداخل والخارج بعدم الملاحقة الأمنية والقضائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية