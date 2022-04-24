رئيس الحكومة يطلع على سير عمل مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي

استقبل مساء اليوم الأحد، مدير عام مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي فتحي الحرنه رفقة عدد من مدراء الادارات والاقسام بالمستشفى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا ونائبيه الزادمة والقطراني والوفد المرافق له من الوزراء من ضمنهم وزير الصحة ووزير المالية ووزير الاشغال العامة ووزير الحكم المحلي.