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أبوجناح: من الضروري تفعيل المنظومة الإلكترونية للصيدلة والإمداد الطبي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قام رمضان أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف في حكومة الدبيبة، بمتابعة الإجراءات النهائية لإطلاق أول منظومة إلكترونية تختص بالصيدلة والإمداد الطبي، لربط كامل المخازن من قبل جهاز الإمداد الطبي وإدارة الصيدلة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة.

وجاء ذلك خلال اجتماع حضره كل من وزير العمل والتأهيل علي العابد، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الطاهر بالخير، ورئيس لجنة العطاءات يونس العجيلي، ومدير إدارة الموارد البشرية المكلف بمتابعة تفعيل المنظومة محيي الدين نويجي، وأعضاء ومهندسي شركة الرواق لتقنية المعلومات الجهة المنفذة للمنظومة.

وشهد الاجتماع مناقشة الإجراءات التي ستتبع لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وآلية صرفها إلى المراكز والمستشفيات التابعة، كما طرح موضوع لائحة الاستخدام الأمثل للمنظومة، وتم اقتراح لتشكيل لجنة الاستلام ومتابعة التنفيذ مع الجهات المختصة.

وشدد “أبوجناح” على ضرورة تفعيل المنظومة بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة.

 

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صحيفة الساعة 24

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