رئيس الحكومة: لدينا اتصالات مكثفة مع عدة أطراف محلية و دولية لوضع آلية شفافة تضمن عدم استغلال الإيرادات النفطية

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد، “التقيت بأهالي منطقة الهلال النفطي واستمعت إلى مشاكلهم وما يعانونه من تهميش و ظلم وتردي مستوى المعيشة والخدمات لديهم”.

وخلال كلمته لأهالي الهلال النفطي، أكد باشاغا على صدق مخاوفهم، وشدد على حرص الحكومة على عدم التصرف في إيرادات النفط بصورة مخالفة للقانون.

كما طالبهم بضرورة استئناف التصدير على أن تتم إدارة الإيرادات وفق آلية ونزيهة وشفافة، حتى تعود بالمنفعة على جميع الليبين.

وصرح باشاغا، قائلاً: “نحن الآن نعمل بكل قوة وجدية على تقديم مشروع الميزانية لمجلس النواب، ميزانية عادلة و شفافة وواضحة جداً، سيكون فيها مبالغ مالية مخصصة لدعم البلديات بما يساهم في القضاء على المركزية و سهولة تقديم الخدمات لكل المواطنين”.

وأضاف: “لدينا اتصالات مكثفة مع عدة أطراف محلية و دولية لوضع آلية شفافة تضمن عدم استغلال الإيرادات النفطية والاحتفاظ بهذه الإيرادات في حسابات الدولة الليبية بعيداً عن الصراعات السياسية بحيث نضمن أن تكون هذه الأموال لصالح عموم الشعب الليبي“.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال باشاغا: ” رغم وجاهة المخاوف والحرص على عدم التصرف في إيرادات النفط بشكل مخالف للقانون، إلا أننا طالبنا وبوضوح ضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين”.