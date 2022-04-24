إصابة عامل أفريقي جراء انفجار لغم بمزرعة قرب منطقة الأحياء البرية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأحد، إصابة عامل أفريقي جراء انفجار لغم بإحدى المزارع الواقعة قرب منطقة الأحياء البرية جنوب العاصمة طرابلس، مؤكدة أنه يجري مسح المزرعة وتطهيرها من الألغام.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن بلاغًا ورد إلى قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق يفيد بانفجار لغم في منطقة الأحياء البرية بالقرب من منازل المواطنين، ما نتج عنه إصابة عامل أفريقي كان يرعى الأغنام.

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وأضافت وزارة الداخلية أنه جرى إبلاغ غرفة السيطرة بجهاز المباحث الجنائية على الفور الذي كلف من جهته فريقًا من مكتب المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بالانتقال إلى الموقع.

وأكدت وزارة الداخلية أن فريق مكتب المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية بدأ فور وصوله إلى الموقع بعمليات مسح وتمشيط كامل للمنطقة لإزالة الألغام ومخلفات الحروب التي تحصد الأرواح.

فريق مكتب المتفجرات التابع للمباحث الجنائية خلال تمشيط ومسح مزرعة قرب منقة الأحياء البرية جنوب طرابلس. (وزارة الداخلية)

فريق مكتب المتفجرات التابع للمباحث الجنائية خلال تمشيط ومسح مزرعة قرب منقة الأحياء البرية جنوب طرابلس. (وزارة الداخلية)

فريق مكتب المتفجرات التابع للمباحث الجنائية خلال تمشيط ومسح مزرعة قرب منقة الأحياء البرية جنوب طرابلس. (وزارة الداخلية)