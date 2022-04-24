مع قرب حلول عيد الفطر.. مكافحة الأمراض يصدر توصيات بشأن فيروس كورونا

العنوان-طرابلس

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في تقريره الأسبوعي، باستمرار الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة، تحسبًا لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام بها، وذلك مع اقتراب حلول عيد الفطر.

وسجل المركز في الفترة من 14 أبريل إلى 21 أبريل انخفاضًا طفيفًا في عدد الحالات الموجبة، إذ بلغ المتوسط الأسبوعي 7 حالات، بتراجع مقداره 20% عن الأسبوع الماضي، فيما هبط مؤشر الحالات الموجبة 3% مع نهاية الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، كان انخفاض عدد الاختبارات اليومية للكشف عن الفيروس إلى 222 اختبارًا، بهبوط مقداره 12% عن الأسبوع الماضي، وفق التقرير الوبائي الصادر عن المركز. وبالنسبة لحالات الوفاة المسجلة خلال الأسبوع، فقد رصد التقرير استقرارًا في متوسطها، حيث بلغت حالة واحدة يوميًا، فيما استقر مؤشر معدل الوفيات عند 1.35%.

وحذر المركز، في تقريره الوبائي الأسبوعي، من أنه رغم انخفاض الحالات الموجبة، فإن تراجع عدد الاختبارات إلى أقل من 100 اختيار لكل 100 ألف مواطن يقلل من قدرته على صد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء.

كما حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من أن تصنيف كل المناطق على المستوى الوبائي الثاني، ليس إلا مؤشرًا إلى خروج البلاد من الموجة الرابعة “ولا يعني بالضرورة انتهاء الوباء”، خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين إلى 16% فقط، وهي نسبة غير كافية للحد من انتشار الوباء مجددًا، غير أنه لم يحدد النسبة الكافية.

ودعا المركز إلى وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم بهدف الوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد من انتشار مستقبلي للوباء. وأوصى التقرير بضرورة استمرار حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم، وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلًا عن المراكز الثابتة، كما أوصى بتوسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات، خصوصًا في المنطقتين الشرقية والجنوبية.