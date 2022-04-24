بعد مناشدات أهلها عبر 218.. الإعلان عن استحداث محلة بئر عجاج

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة، عن استحداث محلة بئر عجاج التابعة لبلدية غريان، وإضافتها إلى المحلات الواردة في قرار وزير الحكم المحلي رقم 215 لعام 2015.

ويأتي هذا القرار استجابة لمناشدات أهالي بئر عجاج، بعد أن حوّلت الحرب أرضهم إلى خراب ودمرت مئات البيوت فيها، وحرقت عشرات الهكتارات من الأراضي بها، وذلك عبر قناة 218 التي كانت أول من سلّط الضوء على مأساة هذه المنطقة ومعاناة أهلها.

وقد دفعت بئر عجاج ثمن الصراعات السياسية والعسكرية، وعانت من إهمال متكرر من الحكومات المتتالية، وهو ما يجعل من هذا القرار بارقة أمل لأهالي المنطقة، قد تكون بدايةً للاهتمام بمنطقتهم وتوفير الخدمات اللازمة لها، والتي انتظروها لسنوات دون استجابة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية