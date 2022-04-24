بوقعيقيص: تصريحات تبون تخالف الأعراف الدبلوماسية

رفضت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الداعمة لرئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مؤكدة أن تصريحاته تدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”إذا صحت التصريحات المنسوبة للرئيس الجزائري تبون بشأن الحكومة الليبية فعلى لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن ترد عليه وتعبر عن استياءها الشديد من هذا التصريح.

وأضاف أن تصريحات تبون تخالف الأعراف الدبلوماسية، متابعة: ”نحن في بلادنا من نقرر الشرعية وقطعًا هذا ليس من شأنه”.