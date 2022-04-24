«الحويج» يتابع مشروع الرقمنة وتنظيم الاستثمار في بلدية جنزور

عقد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة، اجتماعاً في طرابلس مع عميد بلدية جنزور فرج عبان.

وأوضح حساب وزارة الاقتصاد على فيسبوك، في بيان، أن الطرفان ناقشا خلال الاجتماع آليات تنظيم السوق المحلية، ودعم الاستثمار داخل نطاق وحدود البلدية.

وأشار البيان؛ إلى أن الطرفان بحثا “إمكانية تنفيذ مشروع الترقيم والعنونة، وتطوير الأسواق وتنظيمها، وضبط عمليات المراقبة بالتعاون مع الجهات المختصة”.

وأوضح البيان؛ أن الطرفان اتفقا على “حصر فرص الاستثمار وإدراجها ضمن خطة الوزارة”، وشدد عبان على “ضرورة حصر المشاريع الصغرى المتوفرة، والاهتمام بريادة الأعمال وتأمين فرص دعم لهم”.