الدبيبة والحويج يبحثان إنشاء ديوان الحبوب وتنظيم استيراد السلع الأساسية

العنوان-طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، مشروع الوزارة بشأن إنشاء ديوان الحبوب، وعمليات تنظيم استيراد السلع الأساسية.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة عرض الحويج على الدبيبة خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس مشروع إنشاء ديوان الحبوب الذي يعزز الأمن الغذائي ويقوم على تنفيذ عمليات توريد الحبوب وتنظيم استيراد السلع الأساسية وضمان انسيابها بالسوق المحلية واستقرار أسعارها.

ولفتت الوزارة أن الحويج أطلع الدبيبة خلال الاجتماع على خطة وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة تنفيذ عمليات توريد السلع وانسيابها بالسوق المحلية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ومشاركة الأجهزة الرقابية والضبطية.

وأكد الدبيبة من جهته خلال الاجتماع على دور وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم ومتابعة الأنشطة التجارية ومراقبة السوق المحلية وجودة الخدمات.

وأشار الدبيبة إلى أن مجلس الوزراء سيناقش مشروع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إنشاء ديوان الحبوب خلال اجتماعه المقبل.