الدبيبة يراجع مع بلدي غريان المشروعات المنفذة

تابع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة -مساء الأحد- أوضاع بلدية غريان والصعوبات التي تواجه سير العمل، ليؤدي المجلس البلدي أعماله على أكمل وجه – وفقاً لما أوردته المنصات الإعلامية للحكومة.

وجاءت متابعة الدبيبة خلال الاجتماع الذي عقده داخل ديوان مجلس الوزراء في طرابلس، بحضور عضو مجلس النواب عن غريان “صلاح الزوبيك” ورئيس وأعضاء المجلس البلدي.

وتمحور الاجتماع على استعراض المشروعات المنفذة ضمن خطة عودة الحياة للعام 2021 -التي أطلقتها الحكومة- وقد طالب المجلس البلدي أثناء الاجتماع بضرورة إنشاء مستشفى للحوادث، نظراً لحاجة المنطقة لمستشفى تخصصي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي يجريها رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في نطاق العاصمة طرابلس والمدن المحيطة بها، بالتزامن مع جولات لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا في مناطق متفرقة بجنوب ووسط البلاد، فيما يتواصل الجدل حول وجود حكومتين تتنازعان الشرعية بعد تعيين البرلمان لباشاغا وسحب الثقة، وإنهاء ولاية حكومة الدبيبة التي ترفض تسلم سلطاتها للحكومة الجديدة.

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