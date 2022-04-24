إحباط محاولة هجرة غير شرعية

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في إطار استمرار الظاهرة، وتدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين للبلاد. دون قدرة أيا من حكومات الفترة الانتقالية على التصدي لها.

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتنسيق مع مديرية أمن مصراتة، برصد مجموعة من الهجرة غير الشرعيين. عن طريق البحر في “منطقة الزريق” بإجمالي عدد 541 مهاجر غير شرعي، وإحباط عملية سفرهم.

تم نقلهم إلي مركز إيواء طريق المطار، في العاصمة طرابلس لتقديم المساعدات الانسانية. إلى حين ترحيلهم إلى بلدانهم، وتم التواصل مع السفارات لبدء إجراءات الترحيل.

وتعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واحدة من معالم الفوضى في البلاد. ولم تتوقف في أي فترة من الفترات طوال 11 عاما متصلة، بعد النكبة عبر شبكات واسعة للتهريب.