مهنئاً ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.. رئيس الحكومة: أتطلع للعمل سويّا من أجل النهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستقرار السياسي

هنأ رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية رئاسية ثانية.

باشاغا، وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال: “أتقدم بأحر التهاني لإيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية رئاسية ثانية، تمنياتي لك بالتوفيق”.

وتابع: “أتطلع للعمل سويّا من أجل النهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستقرار السياسي بالمنطقة، لطالما كانت فرنسا شريكا استراتيجيا لليبيا، وأمامنا العديد من الفرص لتدعيم هذه الشراكة في المستقبل”.