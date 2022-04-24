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مهنئاً ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.. رئيس الحكومة: أتطلع للعمل سويّا من أجل النهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستقرار السياسي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

هنأ رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية رئاسية ثانية.

باشاغا، وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال: “أتقدم بأحر التهاني لإيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية رئاسية ثانية، تمنياتي لك بالتوفيق”.

وتابع: “أتطلع للعمل سويّا من أجل النهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستقرار السياسي بالمنطقة، لطالما كانت فرنسا شريكا استراتيجيا لليبيا، وأمامنا العديد من الفرص لتدعيم هذه الشراكة في المستقبل”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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