باشاغا يحضر مباراة الأهلي والاتحاد في بنغازي

حضر رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا مباراة الربع النهائي لكأس الكنفدرالية الافريقية في ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

وقال باشاغا في تدوينة على صفحته بالفايسبوك: “سعدت بمتابعة جزء كبير من مباراة الأهلي والاتحاد من ملعب شهداء بنينا. حيث لمست روحاً رياضية عالية بين الأخوة لتبقى الرياضة جامعة لكل الليبين”.

مضيفًا: “أبارك لنادي الأهلي طرابلس ترشحه للدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية للأندية. وأتمنى لهم التتويج بهذا اللقب. وأحيي نادي الاتحاد على أدائهم الليلة، وأتمنى لهم حظ أوفر في المباريات القادمة”.

وانتهت المباراة بفوز نادي الأهلي على نادي الاتحاد وترشّحه لدور النصف النهائي من كاس الكاف.

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