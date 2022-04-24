عشرة مصابين جراء مشاجرات بين مشجعي الأهلي والنصر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مصدر طبي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبال عشرة مصابين جراء مشاجرات بين مشجعي نادي النصر والأهلي بنغازي. بعد مباراة مباشرة.

وقال المصدر الطبي لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن الحالات إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة نتيجة الشجار بالحجارة والسلاح الأبيض والعصي. بينهم حالة واحدة فقط إيواء وتسعة حالات تلقت الخدمات الصحية والرعاية اللازمة وغادرت على الفور.

وحسم النصر قمة مواجهات الجولة 18 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الجولة 9 من مرحلة الإياب. بفوزه على الأهلي بنغازي بهدفين دون رد .

وافتتاح النصر التسجيل عن طريق محترفه النيجيري جونيور اجاي في الدقيقة 53. فيما سجل المحترف التونسي ثاني أهداف الفحامة في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة في أنفاسها الأخيرة احتكاك قوي بين اللاعبين أدى إلى ظهور البطاقة الحمراء في مناسبتين. حيث تلقى حارس الأهلي بنغازي وقائد الفريق مراد الوحيشي البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 85. فيما تحصل لاعب النصر وائل اصدي اصديرة البطاقة الصفراء الثانية والحمراء على إثرها في الدقيقة 92.