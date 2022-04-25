منصة وليد اللافي تزعم: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

أعلنت وزارة النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، “أن استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام”، وفق ما نشرته منصة “حكومتنا” التي يرأسها وزير ما يسمى “الدولة للشؤون السياسية والإتصال” وليد اللافي، على فيسبوك.

جاء الإعلان عقب اجتماع وزير النفط والغاز بالحكومة المنتهية ولايتها محمد امحمد عون، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس مع لجنة معالجة الإقفالات المشكلة بالقرار رقم (42) لسنة 2022.

وقالت وزارة النفط والغاز إن اللجنة التي تعتبر في حالة انعقاد دائم استعرضت خلال اجتماعها مع عون “كل المعلومات والتفاصيل التي توصلت إليها من خلال التواصل مع الأعيان والوجهاء في المناطق المجاورة للعمليات النفطية بعد الوقوف على أهم مطالبهم”، بحسب زعمها.

وأضافت وزارة النفط والغاز أن “أعضاء اللجنة أكدوا خلال إحاطتهم المقدمة إلى الوزير تجاوب الجهات التي تم التواصل معها وأنهم بصدد الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حداً لأزمة الإغلاقات المتكررة خلال الآونة الأخيرة”، بحسب زعمها.

وأعلن المعتصمون في برقة وفزان، مطلع الأسبوع الماضي إقفال حقول وموانئ مطالبين بتسليم السلطة إلى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وإحالة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة إلى التحقيق.

واليوم، أعلن شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي خلال لقائهم مع رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، شروط فتح النفط، والتي منها “ضمان بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين استلام الحكومة الليبية التي كلفها مجلس النواب ومنحها الثقة في 1 مارس 2022، لمهامها في العاصمة الليبية”، وفق ما أعلنه مكتب الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء.

وفوض شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، باشاغا، بتمثليهم في كل ما يحقق مطالبهم، فيما تعهد الأخير من جهته، خلال اللقاء، بمتابعة “ضمان بقاء العوائد المالية للنفط في حسابات المؤسسة لضمان الالتزام والشفافية، كما طالب المحتجون إلى حين إقرار الميزانية واستلام الحكومة لمهامها”.

وأكد باشاغا في كلمته خلال اللقاء مع شيوخ وأعيان الهلال النفطي على ضرورة “استئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين”.