الغاوي يبحث مع أعضاء مجلس سبها الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل البلدية

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي” اليوم الأحد ، بديوان الوزارة بطرابلس ،عميد وأعضاء المجلس البلدي سبها ، بحضور رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ” محمود عجاج” ، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ” سامي العبش” ، ومندوب عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة السيد “عبد اللطيف الخازمي” .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل البلدية ، إلى جانب استعراض رؤساء الأجهزة التنفيذية ،وايضآ المشروعات القائمة والمستهدف إقامتها داخل البلدية وآلية استمرار هذه المشاريع والآليات الناجعة لمتابعة تنفيذها وفق برنامج عودة الحياة المعلن عنه من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبدالحميد الدبيبة”