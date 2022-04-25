شاهد في «وسط الخبر».. دلالات هجوم الغرياني على مصر

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الأحد، تصريحات المفتي السابق الشيخ الصادق الغرياني التي هاجم فيها مصر بشدة، وقال إن لها دورًا في الانقسام الحالي بليبيا، داعيا الدبيبة لاستدعاء السفير المصري.

الغرياني يدعو إلى تجميد الاتفاقيات مع مصر

ودعا الغرياني، في حديث عبر «منصة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام»، إلى تجميد الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية والجانب المصري، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة الإعمار.

وتزامنت تلك التصريحات مع اشتباكات مسلحة في طرابلس والزاوية بين تشكيلات تتبع حكومة الوحدة الوطنية، مع عودة القياديين عبدالحكيم بالحاج رئيس حزب «الوطن»، القيادي السابق فيما يعرف بـ«الجماعة الليبية المقاتلة»، والآمر السابق لـ«غرفة عمليات ثوار ليبيا» شعبان هدية.

هل هناك علاقة باجتماعات القاهرة؟

وقال أحمد معيوف، الباحث والأكاديمي الليبي، إن تصريحات الغرياني تتجاوز دوره كمفتي، لافتًا إلى أن «مصر تسعى لمصالحها وهو من حقها، لكن أيَّ تدخل منها لا يفيد القضية الليبية يتحمل مسؤوليته الليبيون».

– عبدالحكيم بلحاج في طرابلس وقد يمثل أمام النائب العام

وعن توقيت هجوم الغرياني، يشير معيوف إلى احتمالية أن يتربط الأمر بالاجتماعات الأخيرة بين مجلسي النواب والدولة في مصر، وما راج عن «تغيير وفد مجلس النواب موقفه بناء على اجتماعات مع الجانب المصري». ويشير إلى أن الموقف غير مستغرب باعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين والنظام المصري يجمعهما عداء.

عبيد: مصر لا تهتم «بتصريحات الإخوان»

أيضًا يقول يسري عبيد الكاتب والباحث السياسي المصري، إن «صادق الغرياني ليس مفتي ليبيا، ولكنه مفتي لجماعة الإخوان المسلمين التي ترى أيَّ دور لمصر في ليبيا هو تهديد للجماعة والميليشيات المتحالفة معها».

ويضيف أن «الغرياني لديه موقف عدائي من الحكومة المصرية منذ إطاحة جماعة الإخوان في مصر العام 2013»، لافتا إلى أن «أي تصريحات تخرج عن قادة الإخوان في أي بلد عربية لا تأخذها الحكومة المصرية على أنها تصريحات من مسؤول في هذا البلد، ولا تعيرها أي اهتمام ولا تتخذ أي مواقف مضادة لهذه التصريحات».

الترجمان: مشروع جديد للتيار الإسلامي

لكن خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية، رأى في توقيت التصريحات مع عودة بعض القادة الإسلاميين بشكل علني إلى ليبيا، يشي بأن ثمة محاولة لإعادة تموضع جديد للتيار الإسلامي.

وأشار الترجمان إلى أعطاء الغرياني «مساحات أكبر؛ لكي يكون فاعلاً في المشهد بالتزامن مع عودة عبد الحكيم بلحاج»، متابعا: «يبدو أنه مشروع جديد للتيار الإسلامي في طرابلس».