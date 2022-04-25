الحداد يحث رؤساء الأركان على النهوض بالمؤسسة العسكرية

خصص رئيس الأركان العامة للجيش الليبي فريق أول ركن محمد الحداد، الاجتماع الذي عقده -ظهر الأحد- داخل ديوان وزارة الدفاع مع رؤساء الأركان ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات العسكرية، للوقوف على واقع المؤسسة العسكرية ولاستكمال بقية المسائل والنقاط المطروحة في وقت سابق.

ووجّه الحداد كافة المسؤولين العسكريين الذين حضروا الاجتماع الموسع بضرورة وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، “في إطار جهود الرئاسة للنهوض بالمؤسسة العسكرية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها” – وفقاً لما أورده المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة.

ويأتي هذا الاجتماع الموسع امتداداً لاستعراض المواضيع ذات العلاقة التي تمت مناقشتها في الاجتماع السابق الذي عقده الحداد في التاسع عشر من شهر أبريل الجاري، وبعد أربعة أيام من الاجتماع الذي جمعه برئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وقد طالب من خلاله الحداد بعدم الاستمرار في توريط المؤسسة العسكرية النظامية في الصراع السياسي، مؤكداً أن الجيش لن يخوض أي حرب لأجل مصالح الآخرين، حاثاً على النهوض بالبلاد وإنهاء إشراك العسكريين النظاميين أو المقاتلين في أي حرب لدواعٍ سياسية.

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