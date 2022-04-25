للتجديد للبعثة الأممية في ليبيا.. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الخميس

من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الخميس القادم جلسة في نيويورك، لمناقشة التجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبذلك تنتهي بشكل مبدئي مهمة المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز، والتي باشرت مهامها في نوفمبر 2021 بعد استقالة يان كوبيتش، في الثلاثين من شهر أبريل الجاري.

ويذكر أنه قد شددت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو خلال الجلسة المغلقة، التي عقدها مجلس الأمن الثلاثاء لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، والدور المستقبلي للأمم المتحدة، على أهمية تمديد بعثة المنظمة الأممية في ليبيا.