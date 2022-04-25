فتح الله السعداوي: عودة زعيم الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج لا تعني أي شيء

قال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحر فتح الله السعداوي إن عودة زعيم الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج لا تعني أي شيء، حيث أنهم في السابق كان لهم وزن، وكان هناك تحشيد لقواتهم، لكن اليوم التيار الإسلامي انتهى وبانت مساوئه، وظهر أنه تيار إقصائي وقد تبين هذا الأمر لكل ليبيا، على حد تعبيره.

وأشار السعداوي في تصريحات صحفية ، الى أن بلحاج مطلوب للنائب العام وليس له أي وزن، كما أضاف: “إن الصراع الليبي لن يفضي إلى أي حرب جديدة، والمخاوف التي يبديها البعض من عودة بلحاج، هي برأيي مبالغ فيها، حيث لم يعد لبلحاج أي ثقل دوليًا،

كما أردف في تصريحاته أنه ليس مستبعدًا أن تكون الدوحة التي كان يتواجد بها بلحاج، قد طلبت منه المغادرة، بعد أن انتهت صلاحيته”، وفقًا لتصريحاته.