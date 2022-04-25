مباحثات جزائرية أمريكية حول ليبيا

بحث السفير الجزائري لدى الولايات المتحدة أحمد أبو طاش، مع مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، الملف الليبي وبالأخص تنظيم الانتخابات في البلاد.

وبحسب موقع الشروق الجزائري، فقد تطرقت المباحثات التي جرت السبت بين المسؤولين إلى الأزمة في أوكرانيا.

وكانت تقارير صحيفة أشارت إلى أن الموقف الجزائري حيال ليبيا مرتبط بدعم وإسناد الشرعية الدولية، والمساعي الرامية إلى إجراء الانتخابات النيابية في ليبيا لحسم أزمة الانقسام المؤسساتي.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد أكد خلال لقاء إعلامي دوري مع الصحافة الوطنية السبت، على أن بلاده تدعم حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفها بالحكومة التي تتمتع بالشرعية الدولية.

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