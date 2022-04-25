وزير العمل يقف على سير العمل بصندوق التأمين الصحي

أطلع رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام طلال عجاج، وزير العمل والتأهيل علي العابد على آخر المستجدات بشأن تسجيل وحصر الفئات المستهدفة بالتأمين الصحي بجميع القطاعات.

وأكد عجاج خلال لقاء جمعه مع وزير العمل، على أن العمل جارٍ لأجل تفعيل خدمات التأمين الصحي لشريحة المتقاعدين، باعتبارها أولى الفئات المستهدفة – وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للوزارة.

كما أفاد عجاج بإطلاق بوابة الاشتراكات الإلكترونية وفتح نقاط تسجيل بالتعاون مع شركة بريد ليبيا، “لتساعد الفئات التي لم تتمكن من التسجيل إلكترونياً” – حسب قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة صندوق التأمين الصحي العام تواصل دأبها نحو تفعيل خدمات التأمين الصحي للفئات المستحقة، وسط مساعٍ لاستكمال إجراءات التأمين للفئة الأولى المستهدفة بخدمات التأمين الصحي، مع مطالبات في قطاعات أخرى ليشمل التأمين الصحي كافة المواطنين، لاسيما مع تراجع قطاع الصحة العام والأسعار الباهظة التي يفرضها القطاع الخاص.

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