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رئيس الحكومة: سعدت بمتابعة جزء كبير من مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد من ملعب شهداء بنينا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، “سعدت بمتابعة جزء كبير من مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد من ملعب شهداء بنينا”.
باشاغا، وخلال تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف: “لمست روحاً رياضية عالية بين الأخوة لتبقى الرياضة جامعة لكل الليبين، وأبارك لنادي الأهلي طرابلس ترشحه للدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية للأندية، وأتمنى لهم التتويج بهذا اللقب”.
وتابع: “أحيي نادي الاتحاد على أدائهم الليلة، وأتمنى لهم حظ أوفر في المباريات القادمة”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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