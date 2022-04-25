العكروت: «الدبيبة طلع 150 ألف موظف من المولد بلا حمص»

انتقد محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، لعدم إقدامه على خطة وصفها بـ«الشجاعة» لزيادة مرتبات أصحاب المعاشات في ليبيا.

وقال العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” عندما شاهدت صورة رئيس الوزراء وهو يجتمع بوزارة المالية من كبيرها إلى صغيرها، قلت يا فرج جاك الفرج ، ها هو ولي أمرنا وجعه حال شعبه وقرر أن يفرض حلوله لمعاناة ما يزيد عن مئة وخمسين ألف موظف، لهم خمس سنوات وهم يشتغلوا (كرفي) للدولة، وها هو سيوقع قرار مصيري تاريخي بدفع مرتبات القوم عن مدة عملهم التي اشتغلوها كرفي، ويسجل أسمه كأشجع رئيس وزراء رأسه كبير ويشفق على شعبه، وحتى لو غادر وودع ستكون له نقطة تاريخيه في سجله”.

وأضاف العكروت:” لكن خاب ظني، وطلع مئة وخمسين ألف موظف من المولد بلا حمص “.

وتابع:” ياسيادة رئيس الوزراء، هي البلاد تعاني من تراكم الدين العام الداخلي، ما فيش أزمة إذا زدت على هذا الدين ثلاث أو أربع مليارات، وحل مشكلة مئة وخمسين ألف عيلة، يتضورون جوعا وعازة، ويتضرعون لله في رمضان أن يفرج كربهم” .

وقال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في كلمته بالاجتماع الموسع بوزارة المالية في حكومته:” نعاني لتوفير الأموال، ونعلم أن المعاشات التي نمنحها ضعيفة ولا تسد الرمق، ونريد التأكد من وصول مستحقات أصحاب الضمانات والمتعاقدين”، متابعا: “لا يمكن لرئيس حكومة أن يعمل إلا من خلال خطة تنمية حقيقية تستمر لـ4 سنوات على الأقل”.

وبحسب البيان، خصص الاجتماع، للوقوف على خطة وزارة المالية، والتعرف على الصعوبات التي تواجهها، وخلال كلمة وزير المالية، أكد أن الإدارات بالوزارة تعمل بشكل متواصل من أجل تقديم الخدمات لكافة مؤسسات الدولة التي من خلالها تصل لكل مواطن.

وتقدم الدبيبة بالشكر للعاملين بوزارة المالية على جهودهم في صرف المرتبات في توقيتها المناسب، كذلك علاوة الأبناء التي نفذت خلال شهر رمضان، وساعدت العائلات الليبية في هذا الشهر المبارك.

كما أصدر تعليماته بضرورة التنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي، وصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين وأن تتم بشكل منتظم، وشدد على ضرورة إعداد الحساب الختامي للدولة الذي لم ينجز منذ عام 2009، مبديا استغرابه من إهمال هذا الملف الهام.