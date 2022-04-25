بعد دعم بلحاج له بـ 10 ملايين دينار.. الاتحاد يودع «الكونفيدرالية الأفريقية»

أقصى نادي الأهلي طرابلس، مواطنه الاتحاد من ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد فوزه في ديربي العاصمة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب شهداء بنينا ببنغازي، بعد أيام من تأكيد مصادر بأن زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب، عبدالحكيم بلحاج، تبرعه بمبلغ 10 ملايين دينار لصالح نادي الاتحاد، عقب عودته من قطر الخميس الماضي.

وكان بلحاج، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التراس نادي الاتحاد استقبلوه أمام بيته بمنطقة زناتة في العاصمة الليبية طرابلس عقب عودته من قطر بعد غياب سنوات، بالشماريخ والألعاب النارية.

وانتهى اللقاء الذي جمع بين نادي أهلي طرابلس ومواطنه الاتحاد في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بهزيمة الأخير بهدف دون رد، على ملعب ستاد شهداء بنينا، وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

وتمكن نادي أهلي طرابلس من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة عشر عن طريق «أيوب عياد» ليعلن تفوق فريقه وتأهله إلى نص نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكان زعيم الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج، قدم الشكر، عقب عودته من قطر، إلى نادي الاتحاد وجمهوره، على استقباله في العاصمة الليبية طرابلس عقب وصوله من قطر التي غادر إليها منذ عام 2017.‪

وقال بلحاج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إخوتي أبناء القلعة الحمراء، رجال العميد الأوفياء، من شيم الكرام الوفاء، وأنتم صنعتموه اليوم في وسط عاصمتنا طرابلس.

وأضاف بلحاج، أن طرابلس حاضنة الاتحاد العميد وجمهوره الممتد بكافة ربوع ليبيا”.

وتابع:” شكراً لكم جميعاً، شكراً لآلاف التعليقات والدعم المتواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي”.

واستطرد بلحاج:” تشرفنا بكم وبزيارتكم لبيتنا اليوم، وهو بيت اتحادي عريق لن يتخلى عن نادينا الكبير، وجمهوره الوفي والمميز”.

وأفادت مصادرنا، بأن عبدالحكيم بلحاج تبرع بمبلغ 10 ملايين دينار لصالح نادي الاتحاد.

وكان بلحاج، وصل في وقت سابق من الخميس الماضي، إلى العاصمة الليبية طرابلس قادما من العاصمة القطرية الدوحة بعد غياب سنوات.