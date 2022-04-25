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«الكبير والحبري» يناقشان المراحل القادمة لمشروع إعادة توحيد «مصرف المركزي»

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ترأس الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعلي سالم الحبري، نائب المحافظ، اليوم الأحد، الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وبحسب بيان المصرف المركزي، فإن الاجتماع جاء ختاماً لورش العمل التي عُقدت بين الفرق المشتركة من الطرفين خلال الفترة من 21-23 أبريل 2022، بمدينة إسطنبول التركية.

وأضاف البيان، أن الصديق عمر الكبير وعلي سالم الحبري، اليوم الأحد، عقد اجتماعا للجنة التسييرية الثالث لمشروع إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي؛ لمتابعة سير عمل الفرق ومناقشة المراحل القادمة للمشروع.

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الحبري الكبير المراحل القادمة ليبيا مشروع إعادة توحيد «مصرف المركزي»

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صحيفة الساعة 24

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