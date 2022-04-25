باشاآغا: سرت عانت الكثير وتهالكت بنيتها التحتية ونعمل على إعادة إعمارها

ليبيا – زار رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا مقر بلدية سرت والمجمع الإداري في المدينة ومستشفى ابن سينا التعليمي.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار وطالعته صحيفة المرصد اطلع باشاآغا على متطلبات مدينة سرت وناقش خطط الحكومة لتطوير مختلف القطاعات فيها مشيرا إلى أن سرت عانت الكثير خلال السنوات الماضية ما أدى إلى تهالك بنيتها التحتية.

وأكد باشاآغا إن حكومة الاستقرار تدرس حاليا مشاريعا لإعادة إعمار المدينة لأنها من ضمن الأولويات الحكومية مبينا إن موقع سرت الاستراتيجي الذي يربط الشرق والجنوب والغرب يخولها لأن تكون مقرا للعديد من المشاريع الاستراتيجية الواعدة للحكومة.

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