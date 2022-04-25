المركزي يعلن تحديد ساعات العمل بالمصارف خلال الأسبوع الجاري

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، عن تحديد ساعات العمل بالمصارف خلال الأسبوع الجاري الذي يسبق عطلة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال منشور للمصرف، عبر صفحته على «فيسبوك»، حيث نص على أن تبدأ ساعات العامل للموظفين من الساعة العاشرة صباحًا إلى الرابعة مساء، بدءًا من الأحد 24 أبريل إلى الخميس 28 أبريل، على أن يكون العمل يوم السبت 30 أبريل من العاشرة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

كما أوضح منشور «المركزي» أن المصارف تستقبل الجمهور من العاشرة والنصف صباحًا إلى الثالثة والنصف مساءً، وذلك بدءًا من الأحد 24 أبريل إلى الخميس 28 أبريل،

وأضاف أنه سيكون العمل يوم السبت 30 أبريل من العاشرة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف ظهرًا.

كما ستكون عطلة عيد الفطر المبارك من الإثنين 2 مايو إلى الخميس 5 مايو، على أن يكون العودة للعمل الأحد الموافق 8 مايو.

وكانت مواعيد العمل بالمصارف خلال شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثالثة مساءً بالنسبة للموظفين، وبالنسبة للجمهور من الساعة العاشرة والنصف صباحًا، حتى الثانية والنصف بعد الظهر.