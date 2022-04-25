الدبيبة: لا بد من صرف زيادة المعاشات الأساسية ومرتبات المتقاعدين بشكل منتظم

ليبيا – قام رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بزيارة لوزارة المالية في الحكومة بهدف الوقوف على سير العمل بالوزارة ومتابعته.

وجاء في بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عقد اجتماعا موسعا مع الوزير المكلف محمد الشهوبي ومدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الجهات التابعة للوزارة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وبحسب البيان تم تكريس الاجتماع للوقوف على خطة الوزارة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها فيما شدد الشهوبي على عمل الإدارات فيها بشكل متواصل من أجل تقديم الخدمات لكافة مؤسسات الدولة التي من خلالها تصل إلى جميع المواطنين.

وثمن الدبيبة جهود الوزارة والعاملين فيها لصرف المرتبات للعاملين في القطاع العام في توقيتها المناسب وعلاوة الأبناء خلال شهر رمضان ما ساعد الأسر في البلاد موجها بضرورة التنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي لصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية ومرتبات المتقاعدين بشكل منتظم.

وأكد الدبيبة أهمية إعداد الحساب الختامي للدولة الذي لم ينجز منذ العام 2009 مبديا استغرابه من إهمال هذا الملف الهام مع وجوب الاهتمام بمراقبات الخدمات المالية بالمناطق وتنظيمها ومتابعتها بشكل جاد مراجعة حساباتها ومتابعة الجهات التابعة لوزارة المالية وتقييم أدائها.

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