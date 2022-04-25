بالصور .. باشاغا في الجفرة زيارة تحمل رسائل مهمة

التقى فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب مؤخرا بمدينة هون عقب اجتماع حكومته في مدينة سبها وجولته في عدة بلديات بالجنوب الليبي مع الفاعليات الرسمية والأهلية ببلدية الجفرة بحضور نائبه عن منطقة الجنوب سالم الزادمة وأعضاء مجلس النواب الليبي عن دائرة الجفرة واعضاء المجلس البلدي الجفرة ورؤساء الفروع بالبلدية ومدير الأمن المكلف وأعضاء تابعين لهيئة الشرطة ونشطاء بالمجتمع المدني بالمنطقة.

هذا وقام باشاغا بجولة تفقدية داخل المجمعات الإدارية بهون رفقة عميد بلدية الجفرة سعيد قرينقو.

كذلك تفقد الاوضاع داخل مستشفى العافية بهون ومستشفى ودان العام ومستشفى سوكنة القروي رفقة عضوا مجلس النواب إسماعيل الشريف ومعاذ رافع وعدد من المسؤولين المحليين بالجفرة حيث استمع من القائمين عليها الى ظروف عمل هذه المستشفيات ومستوى الخدمات المتدنية بها نتيجة النقص في الامكانيات الطبية والتجهيزات من الادوية والمستلزمات والمعدات ونقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

كما التقى باشاغا خلال جولته بأحد المشاريع الزراعية للنخيل والزيتون عدداً من المزارعين والمشرفين على المشروعات الزراعة اطلع خلالها على الصعوبات التي تواجههم من ارتفاع اسعار ادوية مكافحة الحشرات والآفات الزراعية وأحيانا عدم صلاحيتها وجدواها وكذلك العوائق والصعوبات التي تواجههم لتصدير التمور ومنتجاتها خارج ليبيا.