فيصل الفيتوري: بلحاج عرفناه «أجرب» فمن أين أتى بـ10 مليون دينار لنادي الاتحاد؟  

قال رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي بواشنطن، فيصل الفيتوري، إن عبد الحكيم بلحاج آمير الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب، عرفناه أجرب، فمن أين أتى بـ10 ملايين دينار لنادي الاتحاد.

كتب الفيتوري على فيسبوك: “بلحاج كان صبي الشيخ عثمان اقطيط في باكستان وكذلك أفغانستان، فهل له أن يشرح من أين أتى بعشرة مليون دينار لنادي الاتحاد في هذا الشهر الفضيل.. نحن عرفناه أجرب” وفق قوله.

وعاد عبد الحكيم بلحاج آمير الجماعة الليبية المقاتلة إلى طرابلس قادما من قطر قبل أيام، بعد هروبه عام 2017 على خلفية أمر النائب العام بالقبض عليه آنذاك.