الحويج يتابع مع عبان سبل الارتقاء بواقع الأسواق في بلدية جنزور

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج لقاء عمل مع عميد بلدية جنزور فرج عبان لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد تدارس الجانبان تنظيم الأنشطة التجارية وآلية دعم قطاعات الاستثمار والمشروعات بالبلدية وسبل تنفيذ برنامج مشترك لعنونة وترقيم الأنشطة وإنشاء أسواق محلية نظامية تحت إشراف ورعاية البلدية.

وأضاف البيان إن هذه الأسواق من شأنها الإسهام في تنظيم الأنشطة التجارية وتمكين مراقبة الاقتصاد والتجارة في البلدية من متابعتها بالتعاون مع الجهات الضبطية والرقابية فيما تم الاتفاق على حصر الفرص الاستثمارية الواعدة وتضمينها بالخارطة الاستثمارية بالوزارة.

وتابع البيان إن الاتفاق امتد ليشمل المشروعات الصغرى والمتوسطة واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية وتوفير الدعم اللازم مع ضرورة تفعيل دور مأموري الضبط القضائي لحماية المستهلك ومراقبة السوق المحلي ومتابعة انسحاب بعض السلع منه واستقرار الأسعار للحفاظ على الأمن الغذائي.

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