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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 25 ابريل 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 25 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي ، وتنشط الرياح من حين لأخر علي المناطق الغربية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: غائمة جزئيا.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(23-31)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا، واحتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر علي طبرق وبعض مناطق الخليج.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد على بعض المناطق إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(23- 29)مْ وتكون مابين (33-36 ) مْ على اجدابيا – جالو والجغبوب, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: ظهور بعض السحب العالية.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على اغلب المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(33-39)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط تدريجياً من يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة الرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36- 38)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:45)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:25).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية الغد طقس الحرارة قلبلة نشطة نشطة الحرارة قليلة السحب الحرارة العظمی (م(اليوم نشطہ المدينة غائمة 25 27 25 31 23 16 16 29 26 زوارہ صبراته الزاوية طرابلس 17 نشطة نشطة 30 31 29 28 29 29 31 نالوت قليلة قليلة قليلة غائمة جزئیا 14 الزنتان 29 29 12 12 السماء السماء قليلة 24 26 38 السماء قليلة السماء 22 23 14 جزئیا ارياح طبرق شطة ن نسيياً قليلة 37 39 40 نشطة قلبلة قلبلة قلبلة السحب مرزق 40 26 25 قليلة السحب السماء السماء صافية 38 36 37 38 السرير 22 21 الكفرة‏'‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الإثنين 2022-04-25 F-27 F-270-001 أيام المناطق الغربية جوية حين مناطق الشمال الشرقي وتنشط الرياح اليوم الأتربة ملخص :عام طقس معتدل تسبب نشطة أحياناً مما طبرق جزئیا معتدلة .(مابن3223)م الغد على :لرياح: شمالية الحرارة لخليج شبورة شمالية شرقية معتدلة السرعة على اجدابیا جالو والجغبوب وتسجل :لرياح تتراوح مابين)32 92م وتكون والرمال المناطق .العالية. معتدلة الأتربة الرمال ظهور الغد الأربعاء الحرارة تازریو :السماء صافية بعض السحب .العالية :لرياح: شمالية شرقية جنوبية شرقية سرعتها الخفيفة والمعتدلة درجات تتراوح وتسجل تدريجي مدينة طرابلس غروب الشمس اليوم عة)54:91 شروق الشمس ليو الساعه (06:25)‏'‏

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