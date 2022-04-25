بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 25 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 25 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي ، وتنشط الرياح من حين لأخر علي المناطق الغربية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: غائمة جزئيا.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(23-31)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا، واحتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر علي طبرق وبعض مناطق الخليج.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد على بعض المناطق إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(23- 29)مْ وتكون مابين (33-36 ) مْ على اجدابيا – جالو والجغبوب, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على اغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(33-39)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط تدريجياً من يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة الرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36- 38)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:45)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:25).